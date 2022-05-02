Россия нанесла ракетный удар по Одессе, есть погибшие и раненые – ОВА

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют, как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" – написал он.

По информации оперативного командования "Юг", в результате атаки повреждено одно из религиозных сооружений, есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал горсовета Одессы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)