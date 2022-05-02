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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, есть погибшие и раненые – ОВА

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Сегодня годовщина трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
Сегодня – годовщина трагедии 2 мая 2014 года в Одессе
Фото: ЕРА

2 мая Россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил в Telegram.

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют, как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" – написал он. 

По информации оперативного командования "Юг", в результате атаки повреждено одно из религиозных сооружений, есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал горсовета Одессы. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – годовщина трагедии 2 мая 2014 года. С 22.00 вчерашнего дня и до 5.00 утра 3 мая Одессе действует комендантский час. По данным Госбюро расследований, диверсанты готовили 2 мая провокации в Одессе. ГБР задержало группу из 12 таких диверсантов. Также ГБР сообщало сегодня о задержании доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением титушек и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

С утра сегодня районе Одессы сбили два вражеских беспилотника. Кроме того, оккупанты нанесли третий в течение недели ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, который расположен в нескольких десятках километров от города, рядом с курортной Затокой.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, раненые, война России против Украины, ракеты, погибшие, Максим Марченко
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