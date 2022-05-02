Россия нанесла ракетный удар по Одессе, есть погибшие и раненые – ОВА

"Враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры Одессы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мы этого так не оставим. Каждый раз эти подонки действуют, как обычные террористы, а с террористами у нас разговор один. Мы будем их уничтожать, пока ни одного живого оккупанта не останется на украинской земле!" – написал он.
По информации оперативного командования "Юг", в результате атаки повреждено одно из религиозных сооружений, есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, сообщает Telegram-канал горсовета Одессы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – годовщина трагедии 2 мая 2014 года. С 22.00 вчерашнего дня и до 5.00 утра 3 мая Одессе действует комендантский час. По данным Госбюро расследований, диверсанты готовили 2 мая провокации в Одессе. ГБР задержало группу из 12 таких диверсантов. Также ГБР сообщало сегодня о задержании доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением титушек и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.
С утра сегодня районе Одессы сбили два вражеских беспилотника. Кроме того, оккупанты нанесли третий в течение недели ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, который расположен в нескольких десятках километров от города, рядом с курортной Затокой.