Силы ПВО ВСУ сбили беспилотник оккупантов над морем возле Одессы

БПЛА оккупантов не добрался до Одессы, его уничтожили силы ПВО ВСУ, отметило командование "Юг" Фото: depositphotos.com

Об этом в ходе онлайн-брифинга, который транслировался на YouTube-канале "Медіацентр "Україна", сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Информация также уточняется, но говорят, что это был не просто разведчик", – сказал Братчук.

Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило: враг продолжает попытки обнаружения объектов для максимально разрушительных и ощутимых ударов по Одессе и области, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.

"Над морем зафиксирована работа БПЛА, который был уничтожен силами ПВО, не добравшись до города", – подчеркнуло командование "Юг".

Это второй беспилотник, сбитый силами ПВО ВСУ в районе Одессы за последние двое суток.

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