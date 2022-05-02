Силы ПВО ВСУ сбили беспилотник оккупантов над морем возле Одессы

Об этом в ходе онлайн-брифинга, который транслировался на YouTube-канале "Медіацентр "Україна", сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.
"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Информация также уточняется, но говорят, что это был не просто разведчик", – сказал Братчук.
Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило: враг продолжает попытки обнаружения объектов для максимально разрушительных и ощутимых ударов по Одессе и области, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.
"Над морем зафиксирована работа БПЛА, который был уничтожен силами ПВО, не добравшись до города", – подчеркнуло командование "Юг".
Это второй беспилотник, сбитый силами ПВО ВСУ в районе Одессы за последние двое суток.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.
В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.
2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его, отметил Братчук.
По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.