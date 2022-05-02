ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы ПВО ВСУ сбили беспилотник оккупантов над морем возле Одессы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
БПЛА оккупантов не добрался до Одессы, его уничтожили силы ПВО ВСУ, отметило командование "Юг"
БПЛА оккупантов не добрался до Одессы, его уничтожили силы ПВО ВСУ, отметило командование "Юг"
Фото: depositphotos.com

Силы противовоздушной обороны Украины ВСУ 2 мая в небе возле Одессы сбили беспилотник российских оккупантов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга, который транслировался на YouTube-канале "Медіацентр "Україна", сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник. Информация также уточняется, но говорят, что это был не просто разведчик", – сказал Братчук.

Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило: враг продолжает попытки обнаружения объектов для максимально разрушительных и ощутимых ударов по Одессе и области, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.

"Над морем зафиксирована работа БПЛА, который был уничтожен силами ПВО, не добравшись до города", – подчеркнуло командование "Юг".

Это второй беспилотник, сбитый силами ПВО ВСУ в районе Одессы за последние двое суток.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району.

В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его, отметил Братчук.

По мнению главы Одесской ОВА Максима Марченко, оккупанты обстреливают ракетами Одесскую область и пытаются "расшатать ситуацию на границах", так как им нужно "продать" россиянам хотя бы маленькую "победу" к 9 мая.

Теги: Россия, Украина, Одесса, ПВО, Одесская область, беспилотники, разведчики, ВСУ, Одесская ОГА, война России против Украины, спикер, российские оккупанты, Сергей Братчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки СМИ
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (555713)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (87491)
3
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (43869)
4
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (39742)
5
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (39019)
6
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (35696)
7
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (32128)
8
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (27847)
 
 
 
 