Оккупанты в третий раз обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман – Одесская ОВА

"Одесская область. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", – написал он.

Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило: оккупанты нанесли удар по Одесской области тремя ракетами, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы.

"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется", – подчеркнуло командование "Юг".

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Контекст:

Впервые оккупанты атаковали мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших нет. Из-за повреждения мост был перекрыт.

"Своими действиями противник пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться на любые возможные провокации россиян и [их] попытки напугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", – подчеркнул руководитель ОВА.

27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.