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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в третий раз обстреляли ракетами мост через Днестровский лиман – Одесская ОВА

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Российские оккупанты нанесли удар по мосту тремя ракетами, отметило командование "Юг" ВСУ
Российские оккупанты нанесли удар по мосту тремя ракетами, отметило командование "Юг" ВСУ
Фото: depositphotos.com

Российские оккупационные войска 2 мая нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман возле Затоки. Об этом в Facebook сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

"Одесская область. Враг совершил ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", – написал он.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2335152163293339

Оперативное командование "Юг" ВСУ отметило: оккупанты нанесли удар по Одесской области тремя ракетами, украинских военных цитирует Telegram-канал официального сайта Одессы. 

"Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется", – подчеркнуло командование "Юг".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Впервые оккупанты атаковали мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы 26 апреля. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, российские военные нанесли удар по региону тремя ракетами – одна попала в мост, вторая упала рядом с мостом, третья – в воду, пострадавших нет. Из-за повреждения мост был перекрыт.

"Своими действиями противник пытается отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться на любые возможные провокации россиян и [их] попытки напугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", – подчеркнул руководитель ОВА.

27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.

Теги: Россия, Украина, военные, Одесская область, мост, ВСУ, обстрелы, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, российские военные, российские оккупанты, Сергей Братчук
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