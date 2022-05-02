Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке "Тинькофф" после критики войны РФ против Украины

19 апреля Тиньков в Instagram написал, что большинство россиян не поддерживают войну РФ в Украине, и призвал Запад быть более гуманным. Он также заявил, что не видит ни одного выгодополучателя от войны, и отметил непрофессионализм российской армии.

На следующий день после этого поста администрация президента Владимира Путина связалась с руководителями банка и пригрозила национализировать банк "Тинькофф", если компания не разорвет связи с ним, рассказал бизнесмен.

По словам Тинькова, на прошлой неделе он продал свою 35-процентную долю российскому горнодобывающему миллиардеру Владимиру Потанину, назвав это "отчаянной распродажей со скидкой", навязанной ему Кремлем.

"Я не мог обсуждать цену. Это было похоже на взятие в заложники – ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог договориться", – сказал он журналистам.

В интервью Тиньков также резко высказался против войны, начатой Россией.

"Я понял, что России как страны больше не существует. Я считал, что путинский режим плохой. Но, конечно, я не предполагал, что это примет такие катастрофические масштабы", – отметил он.