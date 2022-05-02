Тиньков заявил, что его вынудили продать долю в банке "Тинькофф" после критики войны РФ против Украины

19 апреля Тиньков в Instagram написал, что большинство россиян не поддерживают войну РФ в Украине, и призвал Запад быть более гуманным. Он также заявил, что не видит ни одного выгодополучателя от войны, и отметил непрофессионализм российской армии.
На следующий день после этого поста администрация президента Владимира Путина связалась с руководителями банка и пригрозила национализировать банк "Тинькофф", если компания не разорвет связи с ним, рассказал бизнесмен.
По словам Тинькова, на прошлой неделе он продал свою 35-процентную долю российскому горнодобывающему миллиардеру Владимиру Потанину, назвав это "отчаянной распродажей со скидкой", навязанной ему Кремлем.
"Я не мог обсуждать цену. Это было похоже на взятие в заложники – ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог договориться", – сказал он журналистам.
В интервью Тиньков также резко высказался против войны, начатой Россией.
"Я понял, что России как страны больше не существует. Я считал, что путинский режим плохой. Но, конечно, я не предполагал, что это примет такие катастрофические масштабы", – отметил он.
Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян. 28 февраля Тиньков опубликовал антивоенный пост в соцсетях. Он стал третьим среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. 27 февраля это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.
В конце марта в ответ на нападение России на Украину Великобритания ввела санкции против Тинькова.