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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Генералы поняли, что у них говно-армия". Российский миллиардер заявил, что россияне против войны, и призвал Запад разрешить Путину "сохранить лицо"

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Почитателей символа российской армии "Z" Тиньков назвал "дебилами"
Почитателей символа российской армии "Z" Тиньков назвал "дебилами"
Фото: ЕРА

Российский банкир-миллиардер Олег Тиньков написал 19 апреля в Instagram, что большинство россиян не поддерживают войну РФ в Украине, и призвал Запад быть более гуманным.

Тиньков, в частности, сказал, что не видит ни одного выгодополучателя от войны, и отметил непрофессионализм российской армии.

"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?" – говорится в сообщении.

По словам миллиардера, российские чиновники шокированы санкциями, наложенными на них после вторжения РФ.

"Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества", – подчеркнул он.

Почитателей символа российской армии "Z" Тиньков назвал "дебилами" и заверил, что большинство населения РФ – против войны. 

"Конечно, есть дебилы, рисующие "Z", но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!" – заявил бизнесмен.

Тиньков также обратился к коллективному Западу, призвав его разрешить президенту России Владимиру Путину "сохранить лицо".

"Уважаемый "коллективный Запад", пожалуйста, дайте господину Путину свободный выход, чтобы сохранить его лицо и остановить эту бойню. Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", – попросил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тиньков – владелец банка "Тинькофф", Forbes Russia оценивает состояние бизнесмена в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян. 28 февраля Тиньков опубликовал антивоенный пост в соцсетях. Он стал третьим среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. 27 февраля это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.

Теги: Россия, армия, война, война России против Украины, украинец, имущество, миллиардер, Олег Тиньков
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