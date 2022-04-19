"Генералы поняли, что у них говно-армия". Российский миллиардер заявил, что россияне против войны, и призвал Запад разрешить Путину "сохранить лицо"

Тиньков, в частности, сказал, что не видит ни одного выгодополучателя от войны, и отметил непрофессионализм российской армии.

"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании?" – говорится в сообщении.

По словам миллиардера, российские чиновники шокированы санкциями, наложенными на них после вторжения РФ.

"Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества", – подчеркнул он.

Почитателей символа российской армии "Z" Тиньков назвал "дебилами" и заверил, что большинство населения РФ – против войны.

"Конечно, есть дебилы, рисующие "Z", но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!" – заявил бизнесмен.

Тиньков также обратился к коллективному Западу, призвав его разрешить президенту России Владимиру Путину "сохранить лицо".

"Уважаемый "коллективный Запад", пожалуйста, дайте господину Путину свободный выход, чтобы сохранить его лицо и остановить эту бойню. Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", – попросил он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)