ГБР задержало 12 диверсантов, которые готовили в Одессе диверсии в годовщину событий 2 мая

У подозреваемых были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, книги с антиукраинским содержанием и агитационные брошюры Фото: dbr.gov.ua

"В преддверии 2 мая работники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии. Были проверены десятки человек из криминалитета и возможные коллаборанты, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в регионе", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ГБР, задержанные обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области 2 мая. По оперативной информации, они также занимались подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

У фигурантов изъяли арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у подозреваемых были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, книги с антиукраинским содержанием и агитационные брошюры.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Материалы дела переданы Службе безопасности Украины.