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ГБР задержало 12 диверсантов, которые готовили в Одессе диверсии в годовщину событий 2 мая

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У подозреваемых были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, книги с антиукраинским содержанием и агитационные брошюры
У подозреваемых были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, книги с антиукраинским содержанием и агитационные брошюры
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали 12 диверсантов, которые готовили в Одессе диверсии на 2 мая в годовщину трагических событий 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"В преддверии 2 мая работники ГБР совместно с сотрудниками Нацполиции провели масштабную спецоперацию по выявлению организаторов и исполнителей возможных диверсий и провокаций в годовщину трагедии. Были проверены десятки человек из криминалитета и возможные коллаборанты, которые могли под руководством спецслужб России дестабилизировать ситуацию в регионе", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ГБР, задержанные обоснованно подозреваются в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области 2 мая. По оперативной информации, они также занимались подстрекательством одесситов к массовым беспорядкам.

У фигурантов изъяли арсенал оружия и взрывчатки. Большое количество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним хранилось в частном доме одного из задержанных. Кроме того, у подозреваемых были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, книги с антиукраинским содержанием и агитационные брошюры.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Материалы дела переданы Службе безопасности Украины.

Контекст:

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины, расследование событий было выборочным и предвзятым.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости "беспристрастного" расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Каждый год 2 мая в Одессе проходят акции памяти погибших, которые проводят люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов. Из-за этого правоохранители усиливают патрулирование.

В этом году в Одессе 2 мая ввели продленный комендантский час, который будет действовать более суток – с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Находиться в это время на улицах без спецпропусков запрещено, поезда в Одессу и из нее ходить не будут.

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