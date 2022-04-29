В Одессе введут долгий комендантский час, он продлится весь день 2 мая. Поезда ходить не будут

Во время комендантского часа будут работать только предприятия критической инфраструктуры Фото: EPA

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одесса будет введен комендантский час с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", – говорится в сообщении.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22.00 до 5.00.

Как разъяснил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, общественный транспорт во время затяжного комендантского часа работать не будет. Также будет полностью остановлена работа железнодорожного вокзала Одессы и городских автостанций.

Категорически запрещено передвижение по городу собственным автотранспортом в указанное время.

Что касается работы предприятий, то без изменений будут работать только предприятия и организации критической инфраструктуры – скорая помощь, ГСЧС. Предприятиям с непрерывным циклом работы необходимо обратиться в департамент экономической политики ОВА для выдачи их сотрудникам спецпропусков.

Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, работающих на территории Одессы, должны объявить 2 мая выходным днем и перенести его отработку на другой период согласно рабочему графику предприятия.

Выгул собак разрешается вблизи от дома с максимально коротким временем прогулки. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

В "Укрзалізниці" уточнили, что на период действия продленного комендантского часа временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего следования, которые курсируют в Одессу и обратно.

Железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная будет закрыт.

Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не заезжают в Одессу, будут ходить.

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