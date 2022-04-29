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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одессе введут долгий комендантский час, он продлится весь день 2 мая. Поезда ходить не будут

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Во время комендантского часа будут работать только предприятия критической инфраструктуры
Во время комендантского часа будут работать только предприятия критической инфраструктуры
Фото: EPA

В Одессе введут усиленный комендантский час с вечера 1-го до утра 3 мая. Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной военной администрации.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко на территории города Одесса будет введен комендантский час с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", – говорится в сообщении.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22.00 до 5.00.

https://www.facebook.com/oda.odesa/posts/353130050181718

Как разъяснил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, общественный транспорт во время затяжного комендантского часа работать не будет. Также будет полностью остановлена работа железнодорожного вокзала Одессы и городских автостанций. 

Категорически запрещено передвижение по городу собственным автотранспортом в указанное время.

Что касается работы предприятий, то без изменений будут работать только предприятия и организации критической инфраструктуры – скорая помощь, ГСЧС. Предприятиям с непрерывным циклом работы необходимо обратиться в департамент экономической политики ОВА для выдачи их сотрудникам спецпропусков. 

Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, работающих на территории Одессы, должны объявить 2 мая выходным днем и перенести его отработку на другой период согласно рабочему графику предприятия.

Выгул собак разрешается вблизи от дома с максимально коротким временем прогулки. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/748946166476893/

В "Укрзалізниці" уточнили, что на период действия продленного комендантского часа временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего следования, которые курсируют в Одессу и обратно.

Железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная будет закрыт.

Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не заезжают в Одессу, будут ходить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ОВА не указали причин продленного комендантского часа, но можно предположить, что власти хотят избежать провокаций в связи с годовщиной трагедии 2 мая 2014 года. 

2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Каждый год  2 мая в Одессе проходили акции памяти погибших, которые проводили люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорилось, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.

Как сообщили hromadske в прокуратуре Одесской области в мае 2020 года, приговоры по этому делу получили три человека, по шести фигурантам продолжается судебное разбирательство, 13 человек находятся в розыске. Оправдательный приговор 19 человек прокуроры обжаловали в суде, в отношении еще одного подозреваемого производство закрыли в связи с его смертью.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости "беспристрастного" расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Теги: транспорт, Одесса, Укрзалізниця, комендантский час, Одесская область, поезда, Одесская ОГА, война России против Украины, общественный транспорт, Максим Марченко, Сергей Братчук
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