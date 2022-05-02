ГБР задержало доверенных лиц Кивы, которые готовили провокации с привлечением титушек в Одесской области

Правоохранители установили, что задержанный отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей в Закарпатье. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

Во время акций доверенное лицо Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и в плане использования физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии ОПЗЖ, сообщили в ГБР.

Всего правоохранители установили 30 титушек, которых руководство политической партии ОПЗЖ использовало в качестве силового блока. Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая.

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Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube