ГБР задержало доверенных лиц Кивы, которые готовили провокации с привлечением титушек в Одесской области

Правоохранители установили, что задержанный отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.
Второй "помощник" Кивы скрывался от правоохранителей в Закарпатье. Он отвечал за подбор титушек, которые охраняли представителей политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.
Во время акций доверенное лицо Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и в плане использования физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии ОПЗЖ, сообщили в ГБР.
Всего правоохранители установили 30 титушек, которых руководство политической партии ОПЗЖ использовало в качестве силового блока. Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая.
Организованные Кивой акции были приурочены к годовщине трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.
Каждый год 2 мая в Одессе проходят акции памяти погибших, которые проводят люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов. Из-за этого правоохранители усиливают патрулирование.
В этом году в Одессе 2 мая ввели продленный комендантский час, который будет действовать более суток – с 22.00 1 мая до 5.00 3 мая. Находиться в это время на улицах без спецпропусков запрещено, поезда в Одессу и из нее ходить не будут.