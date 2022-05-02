Ракетный удар РФ по Одессе повредил церковь УПЦ Московского патриархата – Данилов

Данилов: Очень сложно понять, почему именно Одесса, которую они говорят, что якобы любят, якобы для них это родное место, – они начинают его понемногу уничтожать Фото: rnbo.gov.ua

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос ведущих. Трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Что касается церкви Московского патриархата. Снесло крышу у них после атаки рашистов. К большому сожалению, там в Одессе есть погибшие и раненые после этой атаки. Сегодня они, конечно, они продолжают... это, наверное месть за 2 мая. Очень сложно понять, почему именно Одесса, которую они говорят, что якобы любят, якобы для них это родное место, – они начинают его понемногу уничтожать", – сказал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)