Ракетный удар РФ по Одессе повредил церковь УПЦ Московского патриархата – Данилов

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопрос ведущих. Трансляцию ведет в том числе канал "Рада".
"Что касается церкви Московского патриархата. Снесло крышу у них после атаки рашистов. К большому сожалению, там в Одессе есть погибшие и раненые после этой атаки. Сегодня они, конечно, они продолжают... это, наверное месть за 2 мая. Очень сложно понять, почему именно Одесса, которую они говорят, что якобы любят, якобы для них это родное место, – они начинают его понемногу уничтожать", – сказал Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – годовщина трагедии 2 мая 2014 года. С 22.00 вчерашнего дня и до 5.00 утра 3 мая Одессе действует комендантский час. По данным Госбюро расследований, диверсанты готовили 2 мая провокации в Одессе. ГБР задержало группу из 12 таких диверсантов. Также ГБР сообщало сегодня о задержании доверенных лиц экс-нардепа Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением титушек и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.
С утра сегодня районе Одессы сбили два вражеских беспилотника. Кроме того, оккупанты нанесли третий в течение недели ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, который расположен в нескольких десятках километров от города, рядом с курортной Затокой.
В 18.33 в Одессе и области была объявлена воздушная тревога, она длилась менее 30 минут. После этого стало известно о ракетном ударе по Одессе. Попадания есть в объект гражданской инфраструктуры и религиозный объект, сообщали в оперативном командовании "Юг". В военной администрации проинформировали, что есть жертвы.