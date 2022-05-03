Зеленский: Весь мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм, не убивал детей и не разрушал города, как Россия

Зеленский о руководстве РФ: Если они посылают своих граждан умирать десятками тысяч на чужой земле и даже не уносят тела убитых, то это не значит, что все остальные похожи на них Фото: president.gov.ua

Зеленский комментировал высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже имел еврейские корни.

По мнению президента Украины, это заявление не было случайным.

"Это все не случайно. Не случайны слова российского министра иностранных дел – "великого знатока гитлеризма". Не случайно российские оккупанты на украинской земле создают так называемые фильтрационные лагеря, через которые проводят тысячи наших граждан, украинцев. Где убивают, пытают, насилуют наших людей. Не случайно оккупанты захватывают гражданских и вывозят в качестве заложников или депортируют как бесплатную рабочую силу. Не случайно они ведут так называемую тотальную войну на уничтожение всего живого, после которой остаются только сожженные развалины от целых городов и сел", – заявил Зеленский.

Он говорит, что для таких действий нужно "полностью отбросить мораль и достижения победителей нацизма".

"Но если такие люди – в российском руководстве, это не значит, что они могут судить о других в Европе или в мире. Если они посылают своих граждан умирать десятками тысяч на чужой земле и даже не уносят тела убитых с улиц, с дорог, с полей, то это не значит, что все остальные похожи на них. Если среди них есть люди, которые сами происходят из Украины, но поддерживают истребление украинцев и украинского, то это не значит, что все остальные отказались от нормальной морали", – добавил президент.

Зеленский прокомментировал также вечерний ракетный удар по Одессе. По его словам, в результате атаки разрушено общежитие, убит 14-летний мальчик, 17-летняя девушка получила осколочное ранение. "Что это вообще? Зачем? Чем российскому государству угрожали эти дети и общежитие? А вот так они воюют. Вот и все", – возмутился президент.

Он напомнил о школе в Лисичанске, которая была построена более 100 лет назад, выдержала две мировые войны, но в 2022 году сгорела в результате удара россиян.

"Как мы видим, и эта гимназия оказалась страшной угрозой для современной России. 220 украинских детей убиты российской армией за время с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что нет доступа к временно оккупированным районам нашего государства. 1570 учебных заведений разрушены или повреждены в результате обстрелов. Это чуть больше, чем за два месяца! Поэтому весь свободный мир объединился, чтобы никто не оправдывал нацизм. Чтобы никто не убивал детей. Чтобы никто не разрушал мирные города, как это делает Россия", – добавил он.