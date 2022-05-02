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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированных территориях Украины россияне создают гуманитарный и экономический кризисы – Генштаб ВСУ

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Оккупанты удерживают территории на востоке и юге Украины
Оккупанты удерживают территории на востоке и юге Украины
Фото: ЕРА

На украинской территории, которую временно заняли российские оккупанты, население страдает от проблем экономического и гуманитарного характера. Об этом 2 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения", – сказано в сообщении.

На оккупированной части Запорожской области противник устроил склад горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники, отметили украинское военные.

"На южнобужском направлении [...] продолжается переброска материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, "остается напряженной" ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова.

"Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокативные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины", – утверждают в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/307651304881288

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Крым, Приднестровье, война, Генштаб ВСУ, оккупация, кризис, гуманитарная катастрофа, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, население, экономический кризис, российские оккупанты
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