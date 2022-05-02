На оккупированных территориях Украины россияне создают гуманитарный и экономический кризисы – Генштаб ВСУ

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения", – сказано в сообщении.
На оккупированной части Запорожской области противник устроил склад горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники, отметили украинское военные.
"На южнобужском направлении [...] продолжается переброска материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Также, по его данным, "остается напряженной" ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова.
"Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокативные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины", – утверждают в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.