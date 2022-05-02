На оккупированных территориях Украины россияне создают гуманитарный и экономический кризисы – Генштаб ВСУ

Оккупанты удерживают территории на востоке и юге Украины Фото: ЕРА

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения", – сказано в сообщении.

На оккупированной части Запорожской области противник устроил склад горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники, отметили украинское военные.

"На южнобужском направлении [...] продолжается переброска материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железнодорожной инфраструктуры Украины", – рассказали в Генштабе ВСУ.

Также, по его данным, "остается напряженной" ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова.

"Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокативные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины", – утверждают в Генштабе.

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