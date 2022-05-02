С оккупированным Изюмом неделю нет связи – горсовет

Об этом 2 мая в Facebook написал начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник.

"Рашисты усилили средства радиоэлектронной борьбы в Изюме. Связи с городом нет уже неделю", – сообщил он.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов 2 мая сообщил в Telegram, что бои в Изюмском районе продолжаются.

"Враг пытается проводить наступательные действия по направлениям Барвенково. Но ВСУ держат позиции, поэтому попытки наступления оккупантов успехов не имеют. Наши бойцы проводят сегодня не одну успешную боевую операцию. Но пока не обо всех можем говорить", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

30 мая Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.

1 мая Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты безуспешно пытались наступать на изюмском направлении и понесли потери.