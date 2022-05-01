1 мая в результате обстрелов оккупантами Харьковской области погибли три человека – глава обладминистрации

"Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли три человека, восемь мирных жителей получили ранения", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что опасность обстрелов в регионе "очень высокая", он призвал по возможности оставаться в укрытиях и не пренебрегать своей безопасностью.

"Наши защитники продолжают удерживать позиции и уничтожать врага. Спасибо им за это. Украина победит", – заявил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)