1 мая в результате обстрелов оккупантами Харьковской области погибли три человека – глава обладминистрации

"Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли три человека, восемь мирных жителей получили ранения", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что опасность обстрелов в регионе "очень высокая", он призвал по возможности оставаться в укрытиях и не пренебрегать своей безопасностью.
"Наши защитники продолжают удерживать позиции и уничтожать врага. Спасибо им за это. Украина победит", – заявил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.
30 мая Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.
Также бои идут на Донбассе и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.