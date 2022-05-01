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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 мая в результате обстрелов оккупантами Харьковской области погибли три человека – глава обладминистрации

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В Харьковской области продолжаются бои и обстрелы
В Харьковской области продолжаются бои и обстрелы
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов Харьковской области погибли три мирных жителя, есть также раненые. Об этом в Telegram проинформировал председатель областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка. В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли три человека, восемь мирных жителей получили ранения", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что опасность обстрелов в регионе "очень высокая", он призвал по возможности оставаться в укрытиях и не пренебрегать своей безопасностью.

"Наши защитники продолжают удерживать позиции и уничтожать врага. Спасибо им за это. Украина победит", – заявил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьковская область – один из регионов Украины, в котором ведутся бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами. Основные боевые действия сейчас происходят на изюмском и слобожанском направлениях.

30 мая Генштаб ВСУ сообщил об освобождении четырех населенных пунктов в пригороде Харькова.

Также бои идут на Донбассе и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма.

Теги: Харьков, война, Харьковская область, раненые, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, население, Олег Синегубов, российские оккупанты
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