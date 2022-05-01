В результате обстрелов Донецкой области 1 мая погибли четыре человека, 11 ранены – глава ОВА

По его словам, все погибшие – мирные жители Лимана.

Из раненых семеро живут в Лимане, трое во Владимировке и один в Яровой.

"Кроме того, в Бахмутской общине один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там была оказана медицинская помощь", – написал Кириленко.

В Лимане сегодня россияне обстреляли, в частности, железнодорожный вокзал, сообщил журналист Денис Казанский.

"Очевидно, пытались повторить трагедию в Краматорске, где в результате аналогичного удара погибло почти 60 человек. Выродки продолжают намеренно бить по гражданским целям", – написал он.

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