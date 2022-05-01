В результате обстрелов Донецкой области 1 мая погибли четыре человека, 11 ранены – глава ОВА

По его словам, все погибшие – мирные жители Лимана.
Из раненых семеро живут в Лимане, трое во Владимировке и один в Яровой.
"Кроме того, в Бахмутской общине один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганской области там была оказана медицинская помощь", – написал Кириленко.
В Лимане сегодня россияне обстреляли, в частности, железнодорожный вокзал, сообщил журналист Денис Казанский.
"Очевидно, пытались повторить трагедию в Краматорске, где в результате аналогичного удара погибло почти 60 человек. Выродки продолжают намеренно бить по гражданским целям", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.