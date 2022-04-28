Оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области, погибли три человека – ОВА

По его словам, неуправляемые авиаракеты оккупантов попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее девяти частных домов. Сейчас уточняется количество разрушений.
В результате обстрела погибли три человека, еще трое получили ранения.
"Все – гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку. Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".