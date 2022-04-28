Оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области, погибли три человека – ОВА

По его словам, неуправляемые авиаракеты оккупантов попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее девяти частных домов. Сейчас уточняется количество разрушений.

В результате обстрела погибли три человека, еще трое получили ранения.

"Все – гражданские. Таковы предварительные последствия утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку. Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)