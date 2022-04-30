Семь человек, в том числе трое детей, ранены в Доброполье

"Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья – ранены семь человек, в том числе три ребенка, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение", – написал Кириленко.

Кроме того, отметил он, ночью россияне нанесли авиаудар по школе в Приволье. Повреждены также соседние дома.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что двое пострадавших детей – 2015 года рождения, один – 2017-го. Они, как и большинство раненых, проходят амбулаторное лечение.

Мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. Он госпитализирован.

В полиции Донецкой области этим утром сообщали, что за прошедшие сутки в регионе от обстрелов россиян пострадали восемь мирных жителей, включая детей. Россияне обстреляли 12 населенных пунктов, разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.

Оккупанты в течение суток атаковали Мариуполь, Лиман, Авдеевку, Северск, Николаевку, Большую Новоселку, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовку, Шандриголово, Времевку.

Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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