Семь человек, в том числе трое детей, ранены в Доброполье

"Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья – ранены семь человек, в том числе три ребенка, повреждены по меньшей мере шесть домов и одно нежилое помещение", – написал Кириленко.
Кроме того, отметил он, ночью россияне нанесли авиаудар по школе в Приволье. Повреждены также соседние дома.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что двое пострадавших детей – 2015 года рождения, один – 2017-го. Они, как и большинство раненых, проходят амбулаторное лечение.
Мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. Он госпитализирован.
В полиции Донецкой области этим утром сообщали, что за прошедшие сутки в регионе от обстрелов россиян пострадали восемь мирных жителей, включая детей. Россияне обстреляли 12 населенных пунктов, разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.
Оккупанты в течение суток атаковали Мариуполь, Лиман, Авдеевку, Северск, Николаевку, Большую Новоселку, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовку, Шандриголово, Времевку.
Враг обстреливал мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
Полицейские открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.