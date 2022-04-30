Недалеко от Славянска взорвали железнодорожный мост вместе с российскими вагонами. Фото, видео

Мост подорвали вместе с вагонами оккупантов, отметили в пресс-центре штаба ООС.
"Взорвали мост с вражескими вагонами… Но что именно в них было – неизвестно. Цистерны или грузовые вагоны – мы не знаем", – сообщили там.
На спутниковых снимках видно, что еще вечером 28 апреля мост был цел, отмечает CNN. Канал подтвердил подлинность видео, опубликованное порталом "Новости Донбасса", а также определил геолокацию.
Фотографии моста сделал корреспондент AFP Ясуоси Чиба, они опубликованы на сайте фотоагентства Getty Images.
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По данным Генерального штаба ВСУ, Лиман – одно из направлений, где оккупанты ведут наступление. Теперь железнодорожное сообщение с Лиманом стало невозможным, отмечают "Новости Донбасса".