Недалеко от Славянска взорвали железнодорожный мост вместе с российскими вагонами. Фото, видео

Судя по спутниковым снимкам, еще в четверг мост был цел Фото: ДОНБАС / Telegram

Мост подорвали вместе с вагонами оккупантов, отметили в пресс-центре штаба ООС.

"Взорвали мост с вражескими вагонами… Но что именно в них было – неизвестно. Цистерны или грузовые вагоны – мы не знаем", – сообщили там.

На спутниковых снимках видно, что еще вечером 28 апреля мост был цел, отмечает CNN. Канал подтвердил подлинность видео, опубликованное порталом "Новости Донбасса", а также определил геолокацию.

Фотографии моста сделал корреспондент AFP Ясуоси Чиба, они опубликованы на сайте фотоагентства Getty Images.

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