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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты РФ трижды обстреляли Харьков из артиллерии и РСЗО

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Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Facebook

За сутки россияне трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта, сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Спасатели Харьковской области ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области.

За сутки один человек пострадал от обстрела в Балаклейском районе.

"Враг снизил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковской области от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую общину, есть один пострадавший", – добавил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков и область российские войска пытались захватить сразу после масштабного вторжения в Украину 24 февраля. В ходе боев некоторые группы оккупантов попадали в черту города, но были уничтожены силами обороны.

В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

Сейчас оккупанты обстреливают Харьков из артиллерийского и реактивного вооружения, уничтожая гражданскую инфраструктуру города. По данным мэра Игоря Терехова, в Харькове в результате обстрелов разрушены более 1900 многоэтажных жилых домов.

По состоянию на 18.00 28 апреля в Харьковской области оккупанты убили 606 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, война, Харьковская область, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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