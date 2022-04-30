Поселок Харьковской области остался без света, воды и связи, не хватает еды, оккупанты репрессируют жителей. Староста просит о помощи

"Жители поселка нуждаются в гуманитарной помощи: существует потребность в продуктах, лекарствах, средствах личной гигиены. На сегодняшний день отсутствует поступление пенсий через почтовые отделения, нельзя снять средства с банковских карт, нет электроэнергии, отсутствуют мобильная связь, интернет, люди полностью не владеют информацией об Украине. Такая ситуация во всей Вильче и в селах района", – рассказал Лирский.
Кроме того, в Вильче функционирует пансионат для пожилых людей на 100 человек. Среди них 60 не могут самостоятельно передвигаться. При отсутствии электроэнергии с 7 апреля эти люди не могут приготовить еду (готовят на дровах на улице), отсутствует горячая и холодная вода. Временно поставкой воды занимается Вильчанский комбинат, воду на тракторе развозят по домам и в пансионат.
"Весь Вильчанский район отрезан от Украины по реке Северский Донец, взорваны мосты, взорвана дамба на Печенежском водохранилище. Оккупанты проводят репрессии населения: принудительно забирают участников АТО, работников полиции Украины, охотников, у которых отбирают оружие, у предпринимателей и фермеров отбирают автомобили и технику", – говорит староста.
Лирский рассказал, что его спецназовцы России неоднократно пытались склонить к сотрудничеству.
"Понимая, что следующим их шагом будет принуждение к сотрудничеству силовыми методами, давление на мою семью, нуждающуюся в лечении, я вынужден был уехать из опасной зоны. Во время эвакуации наша колонна была обстреляна оккупантами, к сожалению, есть пострадавшие. Прошу вас обратить внимание на жителей нашей общины и содействовать организации "зеленого" коридора, оказать гуманитарную помощь людям и возможность безопасно выехать из поселка", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.
По состоянию на вечер 28 апреля в Харьковской области оккупанты убили 606 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.