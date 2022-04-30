Поселок Харьковской области остался без света, воды и связи, не хватает еды, оккупанты репрессируют жителей. Староста просит о помощи

"Жители поселка нуждаются в гуманитарной помощи: существует потребность в продуктах, лекарствах, средствах личной гигиены. На сегодняшний день отсутствует поступление пенсий через почтовые отделения, нельзя снять средства с банковских карт, нет электроэнергии, отсутствуют мобильная связь, интернет, люди полностью не владеют информацией об Украине. Такая ситуация во всей Вильче и в селах района", – рассказал Лирский.

Кроме того, в Вильче функционирует пансионат для пожилых людей на 100 человек. Среди них 60 не могут самостоятельно передвигаться. При отсутствии электроэнергии с 7 апреля эти люди не могут приготовить еду (готовят на дровах на улице), отсутствует горячая и холодная вода. Временно поставкой воды занимается Вильчанский комбинат, воду на тракторе развозят по домам и в пансионат.

"Весь Вильчанский район отрезан от Украины по реке Северский Донец, взорваны мосты, взорвана дамба на Печенежском водохранилище. Оккупанты проводят репрессии населения: принудительно забирают участников АТО, работников полиции Украины, охотников, у которых отбирают оружие, у предпринимателей и фермеров отбирают автомобили и технику", – говорит староста.

Лирский рассказал, что его спецназовцы России неоднократно пытались склонить к сотрудничеству.

"Понимая, что следующим их шагом будет принуждение к сотрудничеству силовыми методами, давление на мою семью, нуждающуюся в лечении, я вынужден был уехать из опасной зоны. Во время эвакуации наша колонна была обстреляна оккупантами, к сожалению, есть пострадавшие. Прошу вас обратить внимание на жителей нашей общины и содействовать организации "зеленого" коридора, оказать гуманитарную помощь людям и возможность безопасно выехать из поселка", – заявил он.

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