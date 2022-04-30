ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поселок Харьковской области остался без света, воды и связи, не хватает еды, оккупанты репрессируют жителей. Староста просит о помощи

Вильча временно оккупирована войсками РФ
Вильча временно оккупирована войсками РФ
Фото: khpg.org

В поселке Вильча Харьковской области, временно находящемся в оккупации, сложилась чрезвычайная гуманитарная и опасная ситуация. Об этом староста поселка Николай Лирский сообщил в обращении, опубликованном 27 апреля на странице в Facebook.

"Жители поселка нуждаются в гуманитарной помощи: существует потребность в продуктах, лекарствах, средствах личной гигиены. На сегодняшний день отсутствует поступление пенсий через почтовые отделения, нельзя снять средства с банковских карт, нет электроэнергии, отсутствуют мобильная связь, интернет, люди полностью не владеют информацией об Украине. Такая ситуация во всей Вильче и в селах района", – рассказал Лирский.

Кроме того, в Вильче функционирует пансионат для пожилых людей на 100 человек. Среди них 60 не могут самостоятельно передвигаться. При отсутствии электроэнергии с 7 апреля эти люди не могут приготовить еду (готовят на дровах на улице), отсутствует горячая и холодная вода. Временно поставкой воды занимается Вильчанский комбинат, воду на тракторе развозят по домам и в пансионат.

"Весь Вильчанский район отрезан от Украины по реке Северский Донец, взорваны мосты, взорвана дамба на Печенежском водохранилище. Оккупанты проводят репрессии населения: принудительно забирают участников АТО, работников полиции Украины, охотников, у которых отбирают оружие, у предпринимателей и фермеров отбирают автомобили и технику", – говорит староста.

Лирский рассказал, что его спецназовцы России неоднократно пытались склонить к сотрудничеству.

"Понимая, что следующим их шагом будет принуждение к сотрудничеству силовыми методами, давление на мою семью, нуждающуюся в лечении, я вынужден был уехать из опасной зоны. Во время эвакуации наша колонна была обстреляна оккупантами, к сожалению, есть пострадавшие. Прошу вас обратить внимание на жителей нашей общины и содействовать организации "зеленого" коридора, оказать гуманитарную помощь людям и возможность безопасно выехать из поселка", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1461707080910933&id=100012149656918

Контекст:

Российские войска оккупировали часть Харьковской области, но не смогли захватить областной центр. В НАТО считают, что Харьков для российских оккупантов оказался "невероятно сложным вызовом".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные восстановили контроль над поселком Кутузовка Харьковской области.

По состоянию на вечер 28 апреля в Харьковской области оккупанты убили 606 мирных жителей, в том числе 26 детей. Об этом в Facebook сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, электричество, Харьковская область, гуманитарная помощь, репрессии, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Они родились при Путине и умерли при нем. И ради него". Смольянинов назвал войну РФ против Украины "бойней и террором"
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  "Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  Полякова о замалчивающей нападение РФ на Украину Собчак: Она все знает об Украине и в частных разговорах поддерживает
  "Она поддерживает ту власть значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  "Она поддерживает ту власть – значит, она за убийство украинцев". Федишин высказалась о выступлении Повалий в Кремле после начала войны
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
  Данилко рассказал о своем отношении к алкоголю
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
  "Когда появились сообщения, что женщин насилуют, сосредоточились на этом". Ефросинина рассказала о преступлениях российских оккупантов
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
"Алла Борисовна очень хорошо выглядит". Переехавшая в Израиль жена Павлика заявила, что живет по соседству с Галкиным и Пугачевой
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  "Прислали свадебные платья. Господи, боже мой, ну и куда их?" Зюбина рассказала, какие необычные вещи получают волонтеры из-за границы
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  Синельников заявил, что замалчивающую войну РФ против Украины Тодоренко могли запугать
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
  "Было очень страшно". Полякова заявила, что ее мать покинула РФ, где проживала вместе с бойфрендом-дипломатом
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
"Мы ничего не смогли сделать с уродами у власти, как и белорусы – со своим уродом". Лазарева обратилась к украинцам
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  Федишин: Я реально мечтаю о большой бетонной стене с Россией, и чтобы ни единого контрольно-пропускного пункта
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
  "Ничего страшного в этом нет". Dantes поделился опытом перехода на украинский язык и презентовал клип на трек "Обійми". Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (298245)
2
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий" (201360)
3
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (174721)
4
60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что (39905)
5
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (30731)
6
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой (28333)
7
"Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство (23070)
8
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (23061)
 
 
 
 