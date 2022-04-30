В Харьковской области украинские защитники уничтожили командный пункт и 30 единиц российской техники – МВД

Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила 30 апреля в Facebook.
В министерстве отметили, что уничтожено более 30 единиц техники, из которых более половины – танки, а также бронетранспортеры, боевые машины десанта и многоцелевые транспортеры (МТЛБ).
"Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии, проводя разведку на одном из изюмских направлений, обнаружила много техники, пункт управления и место жительства личного состава противника. Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы осуществляли корректировку огня. Все цели уничтожены", – сообщили в МВД и опубликовали видео нанесения ударов по технике.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. Сейчас, согласно данным Генштаба, армия РФ продолжает наступательные действия с целью получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым, перебрасывает свои войска из Белгородской области под Изюм.