В Харьковской области украинские защитники уничтожили командный пункт и 30 единиц российской техники – МВД

Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила 30 апреля в Facebook.

В министерстве отметили, что уничтожено более 30 единиц техники, из которых более половины – танки, а также бронетранспортеры, боевые машины десанта и многоцелевые транспортеры (МТЛБ).

"Группа бойцов специального назначения Национальной гвардии, проводя разведку на одном из изюмских направлений, обнаружила много техники, пункт управления и место жительства личного состава противника. Разведданные оперативно поступили бойцам ВСУ, отработавшим по ним тяжелым и прицельным огнем артиллерии. Чтобы враг поджарился еще качественнее, гвардейцы осуществляли корректировку огня. Все цели уничтожены", – сообщили в МВД и опубликовали видео нанесения ударов по технике.

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