Россия отстает от своего графика наступления на Донбасс – Пентагон

По оценке Пентагона, РФ пытается создать на Донбассе условия для продолжительных наступательных действий, сосредоточила свои усилия в направлении Изюма, Славянска и Барвенково.

Перед проведением наземного наступления РФ наносит артиллерийские и авиаудары по украинским позициям, но это "не дает того эффекта, который они хотят получить", сказал представитель Пентагона.

"Это очень доктринальный подход: наносить авиаудары, артиллерийские удары до наземных перемещений, а только затем, когда вы думаете, что вы ослабили украинские линии, вы начинаете перемещать свои наземные подразделения. Но они наталкиваются на сильное сопротивление украинцев. Вот почему мы считаем, что за последние 24 часа прогресс был медленным и неравномерным. Мы также считаем, что из-за этого медленного и неравномерного продвижения (опять же, не зная в совершенстве всех аспектов российского плана), мы считаем и оцениваем, что они отстают от графика в том, чего они пытались достичь на Донбассе", – сказал чиновник.

По оценке Пентагона, сейчас на территории Украины действуют 92 батальонно-тактические группы, но не все они находятся в состоянии стопроцентной боеготовности – из-за боевых действий и из-за того, что часть из них была переброшена с северных регионов Украины.

"Мы говорили пару недель назад, что они перебрасывают войска из Киева и Чернигова, они должны были перебросить их на восток, дооснастить их и пополнить запасы. И это произошло, но это произошло в довольно сжатые сроки, довольно быстро, и поэтому мы не можем оценить, была ли каждая переброшенная БТГ введена обратно в Украину в полном составе", – добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)