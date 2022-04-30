Россия отстает от своего графика наступления на Донбасс – Пентагон

По оценке Пентагона, РФ пытается создать на Донбассе условия для продолжительных наступательных действий, сосредоточила свои усилия в направлении Изюма, Славянска и Барвенково.
Перед проведением наземного наступления РФ наносит артиллерийские и авиаудары по украинским позициям, но это "не дает того эффекта, который они хотят получить", сказал представитель Пентагона.
"Это очень доктринальный подход: наносить авиаудары, артиллерийские удары до наземных перемещений, а только затем, когда вы думаете, что вы ослабили украинские линии, вы начинаете перемещать свои наземные подразделения. Но они наталкиваются на сильное сопротивление украинцев. Вот почему мы считаем, что за последние 24 часа прогресс был медленным и неравномерным. Мы также считаем, что из-за этого медленного и неравномерного продвижения (опять же, не зная в совершенстве всех аспектов российского плана), мы считаем и оцениваем, что они отстают от графика в том, чего они пытались достичь на Донбассе", – сказал чиновник.
По оценке Пентагона, сейчас на территории Украины действуют 92 батальонно-тактические группы, но не все они находятся в состоянии стопроцентной боеготовности – из-за боевых действий и из-за того, что часть из них была переброшена с северных регионов Украины.
"Мы говорили пару недель назад, что они перебрасывают войска из Киева и Чернигова, они должны были перебросить их на восток, дооснастить их и пополнить запасы. И это произошло, но это произошло в довольно сжатые сроки, довольно быстро, и поэтому мы не можем оценить, была ли каждая переброшенная БТГ введена обратно в Украину в полном составе", – добавил чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Война на Донбассе продолжается с 2014 года. 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на Украину.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. Сейчас, согласно данным Генштаба, армия РФ продолжает наступательные действия с целью получить контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым.