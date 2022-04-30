На Донбассе за сутки отбиты 14 атак российских оккупантов – штаб ООС

"На донецком и луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать нашу землю. [...] 29 апреля военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 14 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам", – сказано в сообщении.

По данным штаба ООС, в пятницу украинцы уничтожили 11 танков, семь артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину и 14 автомобилей врага.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов", – рассказали в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

18 апреля Генштаб сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля в ВСУ сообщили, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.