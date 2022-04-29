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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я уверен, ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов

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Зеленский: Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины конкретное доказательство того, что свобода умеет защищаться от тирании
Зеленский: Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – конкретное доказательство того, что свобода умеет защищаться от тирании
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по итогам 65-го дня полномасштабной войны с Россией поблагодарил Конгресс США и президента страны Джо Байдена за одобрение ленд-лиза для Украины.

Обращение президента опубликовано на его странице в Facebook. 

"Я благодарен США, президенту Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень поможет в борьбе против России, против российских захватчиков. Которая очень помогла в борьбе против нацистов во время Второй мировой войны. Я уверен, сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас на нашей земле. Ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3094032364244122/

Контекст:

Ленд-лиз – программа, в рамках которой США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Подписал закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года президент США Франклин Рузвельт. По условиям той программы, оплатить поставки можно было уже после победы, причем только ту технику, которая осталась целой после войны. Кроме того, часть долгов союзникам была прощена.

Шесть американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий США внесли законопроект о поставках Украине вооружения по ленд-лизу еще в январе 2022 года, на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Сенат США 6 апреля единогласно принял закон о возрождении программы ленд-лиза"Сенаторы быстро поддержали законопроект о ленд-лизе, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск, которые обстреливают украинские города с конца февраля. Программа ленд-лиза, созданная во время Второй мировой войны, рассматривалась как переломный момент в конфликте, поскольку она позволила США быстро пополнить запасы союзников без трудоемких процедурных препятствий", – написало Politico.

Палата представителей США на заседании 28 апреля приняла закон о ленд-лизе для Украины. Теперь его отправят на подпись президенту США Джо Байдену.

США предоставляют военную помощь Украине по другим процедурам. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила около $3,7 млрд. 28 апреля Белый дом запросил у Конгресса еще $33 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Владимир Зеленский, война России против Украины, ленд-лиз
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