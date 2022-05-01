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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты попали в школу, пережившую две мировые войны

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Из-за обстрелов 112-летняя школа загорелась
Из-за обстрелов 112-летняя школа загорелась
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

1 мая российские оккупанты обстреляли два села в Харьковской области. В результате атаки повреждены 112-летняя школа, сельхозпредприятие и жилые дома. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

"Утром 1 мая российские военные обстреляли села Уды и Барановка в Богодуховском районе. В результате обстрела в селе Уды повреждены два жилых дома и учебное заведение. В селе Барановка разрушениям подверглись хозяйственные помещения фермерского хозяйства", – говорится в сообщении.

Правоохранители уже открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как рассказал Общественному глава Золочевской общины Виктор Коваленко, обстрел приграничных с Россией сел начался с 4.00 и продолжается до сих пор.

"В Удах два прямых попадания в двухэтажную школу. Горит. Ей 112 лет, пережила обе мировые войны. Рядом столовая и несколько домов тоже уничтожены", – сказал он.

В Барановке снаряд попал в сельхозпредприятие – горят склады с продукцией. В Одноробовке от обстрела загорелась заправка сельхозпредприятия. Осколочное ранение получил 30-летний мужчина. В больнице ему оказывают первую медицинскую помощь, рассказал Коваленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Офиса генпрокурора на 30 апреля, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены. Жертвами оккупантов стали 219 детей, 404 пострадали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Харьковская область, дети, обстрелы, война России против Украины, школы
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