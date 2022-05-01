В Харьковской области оккупанты попали в школу, пережившую две мировые войны

"Утром 1 мая российские военные обстреляли села Уды и Барановка в Богодуховском районе. В результате обстрела в селе Уды повреждены два жилых дома и учебное заведение. В селе Барановка разрушениям подверглись хозяйственные помещения фермерского хозяйства", – говорится в сообщении.

Правоохранители уже открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как рассказал Общественному глава Золочевской общины Виктор Коваленко, обстрел приграничных с Россией сел начался с 4.00 и продолжается до сих пор.

"В Удах два прямых попадания в двухэтажную школу. Горит. Ей 112 лет, пережила обе мировые войны. Рядом столовая и несколько домов тоже уничтожены", – сказал он.

В Барановке снаряд попал в сельхозпредприятие – горят склады с продукцией. В Одноробовке от обстрела загорелась заправка сельхозпредприятия. Осколочное ранение получил 30-летний мужчина. В больнице ему оказывают первую медицинскую помощь, рассказал Коваленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)