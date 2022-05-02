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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области еще не установлены личности почти 280 жертв российской оккупации – полиция

Под российской оккупацией часть Киевской области была более месяца
Под российской оккупацией часть Киевской области была более месяца
Фото: ЕРА

В Киевской области пока не установили личности всех мирных граждан, тела которых найдены после изгнания российских войск. Об этом заместитель начальника Главного управления Нацполиции региона Максим Очеретяный сообщил 2 мая на брифинге, который транслировал медиацентр "Укринформа" в YouTube.

"У нас на сегодняшний день не установлены почти 280 человек, то есть мы работаем каждый день и фактически в нашем распоряжении есть вся [необходимая] информация", – сказал он.

Замруководителя полиции Киевской области отметил, что всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей.

На сегодняшний день обнаружены восемь мест массового захоронения оккупантами убитых ими мирных жителей, там в общей сложности 148 тел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Теги: Россия, война, полиция, оккупация, Киевская область, вторжение, преступление, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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