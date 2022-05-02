В Киевской области еще не установлены личности почти 280 жертв российской оккупации – полиция

"У нас на сегодняшний день не установлены почти 280 человек, то есть мы работаем каждый день и фактически в нашем распоряжении есть вся [необходимая] информация", – сказал он.
Замруководителя полиции Киевской области отметил, что всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей.
На сегодняшний день обнаружены восемь мест массового захоронения оккупантами убитых ими мирных жителей, там в общей сложности 148 тел.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.