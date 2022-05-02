В Киевской области еще не установлены личности почти 280 жертв российской оккупации – полиция

Под российской оккупацией часть Киевской области была более месяца Фото: ЕРА

"У нас на сегодняшний день не установлены почти 280 человек, то есть мы работаем каждый день и фактически в нашем распоряжении есть вся [необходимая] информация", – сказал он.

Замруководителя полиции Киевской области отметил, что всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей.

На сегодняшний день обнаружены восемь мест массового захоронения оккупантами убитых ими мирных жителей, там в общей сложности 148 тел.

Война России против Украины. Главное (обновляется)