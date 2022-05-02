В Киевской области обнаружены восемь массовых захоронений мирных жителей, убитых оккупантами из РФ – полиция

"Поражают зверства, которые делали войска Российской Федерации с гражданским населением, жителями Киевской области. Так, на сегодняшний день у нас восемь мест таких захоронений найдено на территории области, на общее количество 148 тел. [...] Больше всего таких захоронений на территории Бучанского района", – сказал он.

Замглавы Нацполиции Киевской области отметил, что всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей.

По его словам, последнее захоронение было обнаружено на позициях оккупантов, откуда они "постоянно обстреливали мирное население".

"Те трупы, которые мы нашли в этом месте захоронения, – это ужас. Почему? Потому что это местное мирное население, наши граждане, которые имеют явные признаки пыток, – не только связанные руки, завязанные глаза, но еще имеют и телесные повреждения – простреленные ноги. Фактически они были в дальнейшем застрелены в голову", – объяснил Очеретяный.

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