В Киевской области обнаружены восемь массовых захоронений мирных жителей, убитых оккупантами из РФ – полиция

"Поражают зверства, которые делали войска Российской Федерации с гражданским населением, жителями Киевской области. Так, на сегодняшний день у нас восемь мест таких захоронений найдено на территории области, на общее количество 148 тел. [...] Больше всего таких захоронений на территории Бучанского района", – сказал он.
Замглавы Нацполиции Киевской области отметил, что всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей.
По его словам, последнее захоронение было обнаружено на позициях оккупантов, откуда они "постоянно обстреливали мирное население".
"Те трупы, которые мы нашли в этом месте захоронения, – это ужас. Почему? Потому что это местное мирное население, наши граждане, которые имеют явные признаки пыток, – не только связанные руки, завязанные глаза, но еще имеют и телесные повреждения – простреленные ноги. Фактически они были в дальнейшем застрелены в голову", – объяснил Очеретяный.
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2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.