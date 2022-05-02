СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области

СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области Фото: Служба безпеки України / Facebook

В спецслужбе подчеркнули, что имеют всю информацию об оккупантах, а также доказательства их преступлений. Сейчас проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2500 россиян, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.

Следователи и оперативные подразделения СБУ опросили около 7000 свидетелей.

Также в ведомстве отметили, что разоблачили около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.

Для эффективного документирования военных преступлений оккупантов Служба безопасности Украины открыла горячую линию: +38(096)9289389 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).

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