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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области

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СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области
СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. Об этом 2 мая в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе подчеркнули, что имеют всю информацию об оккупантах, а также доказательства их преступлений. Сейчас проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2500 россиян, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.

Следователи и оперативные подразделения СБУ опросили около 7000 свидетелей.

Также в ведомстве отметили, что разоблачили около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.

Для эффективного документирования военных преступлений оккупантов Служба безопасности Украины открыла горячую линию: +38(096)9289389 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/401913018187168/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (там, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

1 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее 1202 мирных жителей.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Киевская область, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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