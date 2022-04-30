"Заблудился". В Киевской области полиция задержала российского пулеметчика

"В селе Остролучье Барышевской обсщины работники внутренней безопасности Нацполиции вместе с бойцами Вооруженных сил Украины и Территориальной обороны вышли на "след" скрывавшегося вражеского солдата. 21-летний уроженец Татарстана – пулеметчик механизированной бригады – признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила", – говорится в сообщении.

Оккупанта передали региональному управлению Службы безопасности Украины.

Также полицейские обнаружили в Киевской области автомобили российских оккупантов "Камаз" и "Урал", а также БМП-2 и танк Т-72.

"Техника агрессора пополнила автопарк Вооруженных сил Украины", – проинформировали в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)