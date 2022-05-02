В Киевской области подозрение в мародерстве на деоккупированных территориях объявили 114 гражданам – полиция

В полиции предупредили, что за мародерство будут привлекать к ответственности Фото: Поліція Одеської області / Facebook

"У нас на сегодняшний день уже есть 114 граждан, которым сообщили о подозрении относительно мародерства. К сожалению, такие факты есть, они существуют. [...] Функция наша правоохранительная заключается в том, чтобы выявлять и привлекать к ответственности таких граждан, которые воспользовались, к сожалению, военным положением в нашем государстве", – сказал Очеретяный.

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Об одном из случаев мародерства рассказывал 25 апреля мэр Ирпеня Александр Маркушин. По его словам, территориальная оборона задержала двух мужчин, "которые мародерили, а потом, когда местные женщины на них пожаловались, бросили в этих женщин гранату". Маркушин говорил, что состояние одной из пострадавших критическое.

28 февраля мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что мародеров по законам военного времени "будут обезвреживать без предупреждения".