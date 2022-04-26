За время войны против РФ полиция задержала более 1 тыс. мародеров – Клименко

Многих воров задерживают как полицейские, так и местные жители, отметил Клименко Фото: Поліція Київської області / Facebook

Об этом 26 апреля в Facebook рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, "российские военные, которых героизируют в России, проявили себя как самые обычные разбойники". Также "войной для наживы воспользовались и украинцы, в основном граждане с уголовным прошлым", добавил Клименко.

Так, в конце марта в Сумской области четверо оккупантов забрали у людей более $150 тыс., а в Полтавской области с одной АЗС российские военные украли более 140 тыс. л топлива.

Кроме того, оккупанты массово отбирали у украинцев автомобили, часто – с гуманитарной помощью.

В то же время покинутые наспех дома убегающих от войны украинцев стали "золотой жилой" для "циничных мародеров", отметил Клименко.

"Многих воров задерживают как полицейские, так и сами местные жители. И даже те, кто успел сбежать с краденым, долго на свободе не гуляют – оперативники уголовного розыска хорошо знают свое дело, так что злоумышленникам не удастся остаться безнаказанными", – подчеркнул глава Нацполиции.