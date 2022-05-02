Венедиктова назвала имя первого подозреваемого в пытках и убийствах в Буче. Это 35-летний росгвардеец, уроженец Беларуси

По словам Венедиктовой, это командир подразделения Росгвардии Сергей Колоцей.

Он стал первым подозреваемым в совершении военных преступлений в Буче, подчеркнула генпрокурор.

Кроме того, Колоцей – один из россиян, "засветившихся" в отделениях курьерской службы СДЭК в Беларуси с награбленным в Украине имуществом. По данным журналистов, он отправлял в Ульяновск крышку от капота.

"Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче. 29 марта он же пытал, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии, еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где, имитируя расправу, стреляли у его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека", – написала Венедиктова.

Она сообщила, что росгвардейцу предъявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, объединенных с умышленными убийствами (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас идет проверка причастности Колоцея к другим убийствам в Буче, уточнила она.

По словам генпрокурора, правоохранителям помогли журналисты-расследователи из "Слідства.Інфо". Сегодня на сайте проекта вышел материал про Колоцея – это уроженец Беларуси, который, согласно сообщениям на его странице в соцсетях, переехал в Россию. Колоцею 35 лет.

"Если вы узнаете этого российского военнослужащего и имеете свидетельство о его причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единый хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру (тел. 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75) и в Бучанскую окружную прокуратуру (тел. 063-530-69-06)", – добавила Венедиктова.

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