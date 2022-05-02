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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венедиктова назвала имя первого подозреваемого в пытках и убийствах в Буче. Это 35-летний росгвардеец, уроженец Беларуси

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35-летний уроженец Беларуси Колоцей, по данным украинских правоохранителей, издевался над мирными жителями Бучи
35-летний уроженец Беларуси Колоцей, по данным украинских правоохранителей, издевался над мирными жителями Бучи
Фото: slidstvo.info

Украинские правоохранители установили личность одного из российских оккупантов, пытавших и убивавших жителей Бучи под Киевом в марте 2022 года. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook.

По словам Венедиктовой, это командир подразделения Росгвардии Сергей Колоцей. 

Он стал первым подозреваемым в совершении военных преступлений в Буче, подчеркнула генпрокурор. 

Кроме того, Колоцей – один из россиян, "засветившихся" в отделениях курьерской службы СДЭК в Беларуси с награбленным в Украине имуществом. По данным журналистов, он отправлял в Ульяновск крышку от капота

"Прокуроры Бучи и полицейские установили, что именно этот военнослужащий убил 18 марта четырех безоружных мужчин в Буче. 29 марта он же пытал, заставляя признаться в подрывной деятельности против российской армии, еще одного гражданского. Он забрал проукраински настроенного местного жителя "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где, имитируя расправу, стреляли у его уха. Отдельным извращенным видом издевательства и устрашения потерпевшего было принуждение его нюхать мертвого человека", – написала Венедиктова. 

Она сообщила, что росгвардейцу предъявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, объединенных с умышленными убийствами (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Сейчас идет проверка причастности Колоцея к другим убийствам в Буче, уточнила она. 

По словам генпрокурора, правоохранителям помогли журналисты-расследователи из "Слідства.Інфо". Сегодня на сайте проекта вышел материал про Колоцея – это уроженец Беларуси, который, согласно сообщениям на его странице в соцсетях, переехал в Россию. Колоцею 35 лет.

"Если вы узнаете этого российского военнослужащего и имеете свидетельство о его причастности к другим зверствам – присылайте доказательства на наш единый хаб https://warcrimes.gov.ua/ или обращайтесь в Киевскую областную прокуратуру (тел. 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75) и в Бучанскую окружную прокуратуру (тел. 063-530-69-06)", – добавила Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/380157467455261

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах (полиция обнаружила уже восемь массовых захоронений мирных жителей в области). В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (там, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

1 мая омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что за время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее чем 1202 мирных жителя.

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Буча, война России против Украины, Росгвардия, Ирина Венедиктова, Служба безопасности Украины
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