ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Не помню, сколько раз орки наводили на раненого ребенка оружие: "Давай мы ее убьем, тебе никуда не нужно будет ехать"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гудаускас: Я был напуган, как никогда: девочка без сознания, под кислородом, я опасался, что она умрет у меня в машине
Гудаускас: Я был напуган, как никогда: девочка без сознания, под кислородом, я опасался, что она умрет у меня в машине
Фото: Константин Кястутисович / Facebook

Российские военные полтора часа держали на блок-посту машину с раненым ребенком, которого пытались эвакуировать из оккупированного района Киевской области. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил журналист и правозащитник из Казахстана Константин Гудаускас.

"Я поехал в Бучу за девочкой с осколочным ранением головы. Ее обязательно нужно было доставить в Киев в больницу. Я был напуган, как никогда: девочка без сознания, под кислородом, я опасался, что она умрет у меня в машине. Орки меня держали на блокпосту полтора часа. Даже не могу вспомнить, сколько раз они наводили на раненого ребенка оружие и говорили: "Давай мы ее убьем, и тебе никуда не нужно будет ехать". Я им все время твердил: "Если бы это были ваши дети или ваши старики, я бы за ними тоже поехал. Я вырос в Казахстане. В степи жизнь священна. Нельзя в беде бросать людей. Я считаю, что должен помогать". Взывал к их вере в Бога, говорил, что они имеют возможность разрешить мне спасти ребенка. Сработало", – рассказал Гудаускас.

По его словам, не всегда удавалось договориться с россиянами.

"Бывало, меня в поселке останавливали, обыскивали, бывало, над головой стреляли или под ноги. Говорили, что я работаю на СБУ или на ВСУ. Я включал дурочку и спрашивал, что это такое. Пытался в экстремальных ситуациях выкрутиться. Но были и очень опасные моменты. Однажды они пустили очередь над машиной из боевой машины десанта (БМД). Я стоял возле забора. Шла колонна, впереди БМД, а за ними три КамАЗа с трупами. Россияне были очень злые. Тогда мне сильно досталось, меня запинали ногами по спине, по почкам, по голове. Я понимал, что украинцы их лупят как следует, а они вымещают злость. Сейчас я к этому отношусь с юмором, но тогда было совсем не до смеха", – отметил волонтер.

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью

Контекст:

Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года там проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

28 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили 10 российских военных, которые причастны к пыткам мирных жителей Бучи Киевской области. Это бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в Киевской области известно о 900 убитых мирных жителях.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Казахстан, правозащитники, оккупация, Киевская область, больница, волонтер, волонтеры, дети, блокпост, Буча, ВСУ, интервью, российские военные, Ворзель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
  "В реальности она очень красивая. А вот в фильмах..." Подросток со Львова рассказал, почему не отреагировал на Джоли, оказавшись с ней в одной кофейне
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал, как проводит время с дочерью в Турции
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
"Последний мой день, когда я была счастлива". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук презентовала песню
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
  "Это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании". "Антитіла" и Ширан выпустили совместный трек в поддержку Украины. Видео
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
"Хотя бы имей совесть не петь про Борисполь". Замалчивающая войну певица Елка выступила в Сочи
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине в костюмах, которые являются точными копиями "древних шедевров народного искусства". Фото
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Изнасилованные женщины не могут даже помыться, люди едят все подряд". Цимбалюк рассказал, что происходит в Мариуполе
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Мочат за отъезд". Замалчивающая нападение РФ на Украину Собчак вслед за Киркоровым прокомментировала травлю Галкина в России
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
"Анджелина, будь ангелом мира для Украины". Jerry Heil и Kalush Orchestra посвятили трек Джоли. Видео
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки СМИ
Стало известно, присутствовал ли Путин, когда Кабаева рожала от него, и с кем еще были отношения у гимнастки – СМИ
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (555713)
2
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (87491)
3
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (43869)
4
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (39742)
5
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото (39019)
6
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (35696)
7
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (32128)
8
Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео (27847)
 
 
 
 