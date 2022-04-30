10 российским военным объявлены подозрения в пытках жителей Бучи – Венедиктова

"64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск России [президент РФ Владимир] Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира – за военные преступления – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственностью главнокомандующего за действия солдат", – написала генпрокурор.
10 российским военным объявлены подозрения в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны:
"Во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении", – написала Венедиктова.
Она добавила, что указанные оккупанты также грабили местное население.
"Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать журналисты "Слідство.Инфо". Мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче", – заявила генпрокурор.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчивается сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.
Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".
18 апреля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин присвоил звание гвардейской 64-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск. Это подразделение входило в число восьми российских, которые дислоцировались в Буче в тот период, когда оккупанты массово убивали мирных жителей.