10 российским военным объявлены подозрения в пытках жителей Бучи – Венедиктова

"64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск России [президент РФ Владимир] Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира – за военные преступления – это доказательство того, что зверства в Буче были задачей сверху, с которой они справились. А главное – общей ответственностью главнокомандующего за действия солдат", – написала генпрокурор.

10 российским военным объявлены подозрения в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны:

младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву;

рядовому Григорию Нарышкину;

рядовому Василию Князеву;

ефрейтору Семену Мальцеву;

рядовому Сергею Пескараву;

рядовому Альберту Раднаеву;

ефрейтору Михаилу Кашину;

ефрейтору Андрею Бизяеву;

ефрейтору Дмитрию Сергиенко;

сержанту Никите Акимову.

"Во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и заклеенными глазами, издевались и избивали. В ход шли кулаки и приклады. У людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно. Российские военнослужащие угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении", – написала Венедиктова.

Она добавила, что указанные оккупанты также грабили местное население.

"Роль и участие каждого из них в этих преступлениях установлена следственным путем благодаря слаженной и оперативной работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать журналисты "Слідство.Инфо". Мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче", – заявила генпрокурор.

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