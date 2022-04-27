Жительница Бучи: Как узнала, что россиян нет, побежала домой. Муж так и лежал на улице. Вокруг было много расстрелянных людей

Абрамова: Мой отец пробовал подойти к дому. Оккупанты его не подпустили, сказали, еще раз подойдет, застрелят Фото из семейного архива

"Через три-четыре дня после убийства [мужа] мой отец попробовал подойти к дому. Его не подпустили близко. Сказали, еще раз подойдет, застрелят. Дескать, дом сгорел, там блокпост. Мы даже не знали все это время, что с телом. Только когда город освободили, смогли прийти к дому. Я как узнала, что их уже нет, сразу побежала. Олег так и лежал на улице. Вокруг было очень много убитых людей, расстрелянных. Они, правда, были одеты, а Олег лежал раздетый. Перед тем, как убить, у него отобрали телефон и куртку. Было холодно, и на нем в тот день был свитерок, кофточка и курточка на замочке. Вот ее россияне забрали. Не побрезговали... Я ее так и не нашла", – рассказала женщина.

Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось. Полный текст интервью

Она рассказала, что похоронить мужа, убитого 5 марта, смогла только в середине апреля.

"Когда зашли украинские военные, приехали ребята и забрали тело на экспертизу. Мы долго выясняли, где оно. Потом узнали, что в Белой Церкви. Помог начальник мужа – поехал, забрал тело, и вот 12 апреля мы его только похоронили", – отметила Абрамова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)