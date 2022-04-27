Житель Кривого Рога передавал информацию об украинских военных оккупантам – Офис генпрокурора

По данным следствия, мужчина сотрудничал с оккупантами с февраля Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"С февраля 2022 года мужчина сотрудничал с оккупационной армией РФ. Он передавал через мессенджер Telegram информацию о расположении воинских частей и территориальной обороны, передвижении ВСУ, количестве военной техники на мариупольском, запорожском и криворожском направлениях с целью нанесения авиационных и ракетных ударов агрессором", – отметили в сообщении.

Во время обыска у него изъяли компьютер, мобильные телефоны, автомобиль, корпус ручной оборонительной осколочной гранаты, запал и патроны.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения и в пособничестве совершению планирования, подготовки, развязывания агрессивной войны (ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины). Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.

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