Житель Кривого Рога передавал информацию об украинских военных оккупантам – Офис генпрокурора

"С февраля 2022 года мужчина сотрудничал с оккупационной армией РФ. Он передавал через мессенджер Telegram информацию о расположении воинских частей и территориальной обороны, передвижении ВСУ, количестве военной техники на мариупольском, запорожском и криворожском направлениях с целью нанесения авиационных и ракетных ударов агрессором", – отметили в сообщении.
Во время обыска у него изъяли компьютер, мобильные телефоны, автомобиль, корпус ручной оборонительной осколочной гранаты, запал и патроны.
Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения и в пособничестве совершению планирования, подготовки, развязывания агрессивной войны (ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины). Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По состоянию на полночь 26 апреля в Украине погибли более 2,7 тыс. мирных граждан. Об этом проинформировало управление верховного комиссара ООН по правам человека.