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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Житель Кривого Рога передавал информацию об украинских военных оккупантам – Офис генпрокурора

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По данным следствия, мужчина сотрудничал с оккупантами с февраля
По данным следствия, мужчина сотрудничал с оккупантами с февраля
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, который передавал информацию о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины оккупантам. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

"С февраля 2022 года мужчина сотрудничал с оккупационной армией РФ. Он передавал через мессенджер Telegram информацию о расположении воинских частей и территориальной обороны, передвижении ВСУ, количестве военной техники на мариупольском, запорожском и криворожском направлениях с целью нанесения авиационных и ракетных ударов агрессором", – отметили в сообщении.

Во время обыска у него изъяли компьютер, мобильные телефоны, автомобиль, корпус ручной оборонительной осколочной гранаты, запал и патроны.

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном приобретении, ношении, хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения и в пособничестве совершению планирования, подготовки, развязывания агрессивной войны (ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины). Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/358370876325752

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По состоянию на полночь 26 апреля в Украине погибли более 2,7 тыс. мирных граждан. Об этом проинформировало управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Теги: Украина, Кривой Рог, война России против Украины, обыски, коллаборационизм
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