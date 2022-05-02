ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Волонтер из Бучи: Буряты выглядели так, словно в Ворзеле года два стояли и не мылись. Забрали у меня собачий корм и сказали, он очень вкусный

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Гудаускас: Глядя на русских, думал, что попал куда-то в чистилище
Гудаускас: Глядя на русских, думал, что попал куда-то в чистилище
Фото: Константин Кястутисович / Facebook

Были районы в Киевской области, куда российские военные не разрешали волонтерам провозить еду для местных жителей – они использовали людей там, как живой щит, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" журналист и правозащитник Константин Гудаускас.

"Первое время орки не пускали нашу помощь и забирали все. Это были буряты. Я бы сказал, они выглядели, как бомжи. Когда я их увидел впервые, не поверил, что они солдаты. Единственное, что на это указывало, – оружие и наличие колорадских лент, которыми они были обвязаны с ног до головы. После того, как я видел украинских ребят на блокпостах, глядя на русских, думал, что попал куда-то в чистилище. Они были такие грязные, словно в Ворзеле года два стояли и не мылись, и очень голодные", – отметил Гудаускас.

По его словам, горячий хлеб в первое время был пропуском на оккупированные территории.

"Однажды я вез собачий корм. Там были немецкие консервы. Буряты забрали целую упаковку, а потом еще сказали, что консервы вкусные очень. В принципе, поскольку они были голодные, я каждое утро заезжал в "Сильпо" и покупал горячий хлеб. Этот хлеб был моим пропуском. Они балдели от него, говорили, что такого вкусного еще не ели", – сообщил волонтер.

Он подчеркнул, что не во все районы оккупанты разрешали доставлять людям продукты.

"Были районы, куда не разрешали ездить. Каждый раз спрашивали, куда я направляюсь. Я называл улицу, а они говорили: "Оттуда эвакуировать нельзя, поедешь – расстреляем и тебя, и тех, кто сядет с тобой в машину". Я так понимаю, они просто прикрывались мирными жителями, держали людей, как живой щит, и даже еду туда передавать не позволяли", – рассказал Гудаускас.

Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь. Полный текст интервью

Контекст:

Буча находится в 30 км на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года там проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

28 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители разоблачили 10 российских военных, которые причастны к пыткам мирных жителей Бучи Киевской области. Это бойцы 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск России.

Всего в регионе найдено 1202 тела убитых мирных жителей, обнаружены восемь мест массового захоронения убитых оккупантами людей.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, правозащитники, военные, продукты, волонтеры, блокпост, Буча, российская агрессия, война России против Украины, интервью, русские, Ворзель
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