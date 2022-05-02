Волонтер из Бучи: Буряты выглядели так, словно в Ворзеле года два стояли и не мылись. Забрали у меня собачий корм и сказали, он очень вкусный

"Первое время орки не пускали нашу помощь и забирали все. Это были буряты. Я бы сказал, они выглядели, как бомжи. Когда я их увидел впервые, не поверил, что они солдаты. Единственное, что на это указывало, – оружие и наличие колорадских лент, которыми они были обвязаны с ног до головы. После того, как я видел украинских ребят на блокпостах, глядя на русских, думал, что попал куда-то в чистилище. Они были такие грязные, словно в Ворзеле года два стояли и не мылись, и очень голодные", – отметил Гудаускас.

По его словам, горячий хлеб в первое время был пропуском на оккупированные территории.

"Однажды я вез собачий корм. Там были немецкие консервы. Буряты забрали целую упаковку, а потом еще сказали, что консервы вкусные очень. В принципе, поскольку они были голодные, я каждое утро заезжал в "Сильпо" и покупал горячий хлеб. Этот хлеб был моим пропуском. Они балдели от него, говорили, что такого вкусного еще не ели", – сообщил волонтер.

Он подчеркнул, что не во все районы оккупанты разрешали доставлять людям продукты.

"Были районы, куда не разрешали ездить. Каждый раз спрашивали, куда я направляюсь. Я называл улицу, а они говорили: "Оттуда эвакуировать нельзя, поедешь – расстреляем и тебя, и тех, кто сядет с тобой в машину". Я так понимаю, они просто прикрывались мирными жителями, держали людей, как живой щит, и даже еду туда передавать не позволяли", – рассказал Гудаускас.

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