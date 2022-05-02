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После деоккупации Киевской области жители взялись за сжигание травы и мусора – ГСЧС

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Спасатели напоминают, что в Украине сжигание травы запрещено и наказывается штрафом
Спасатели напоминают, что в Украине сжигание травы запрещено и наказывается штрафом
Фото: ua.depositphotos.com

После деоккупации в Киевской области увеличилось количество пожаров вследствие сжигания жителями травы и мусора. Об этом 2 мая сообщила в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Люди, ну как так? Не успел москаль уйти из Киевской области, как началась "генеральная уборка" – снова подгорают открытые территории. На днях в Киевской области в разы увеличилось количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях: горят торфяные залежи и мусор", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Киевской области было зафиксировано пять случаев возгораний травяного настила на площади более 5 га, мусора – 0,5 га и торфа – 0,8 га.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках", – отмечают спасатели.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/365097722324790

Контекст:

Сжигание мусора, сухой травы, кустарников и другой растительности в Украине запрещено и наказывается законом в виде штрафа: для граждан – от 3 тыс. грн до 6 тыс. грн, для должностных лиц – от 15 тыс. грн до 21 тыс. грн.

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, Киевская область, запрет, спасатели, мусор
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