После деоккупации Киевской области жители взялись за сжигание травы и мусора – ГСЧС

"Люди, ну как так? Не успел москаль уйти из Киевской области, как началась "генеральная уборка" – снова подгорают открытые территории. На днях в Киевской области в разы увеличилось количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях: горят торфяные залежи и мусор", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки в Киевской области было зафиксировано пять случаев возгораний травяного настила на площади более 5 га, мусора – 0,5 га и торфа – 0,8 га.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках", – отмечают спасатели.