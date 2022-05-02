ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабного вторжения в Украине обезвредили около 90 тыс. снарядов – ГСЧС

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Пиротехники обследовали территорию площадью 15 747 га
Пиротехники обследовали территорию площадью 15 747 га
Фото: ДСНС України / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину специалисты обезвредили 89,8 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 2 тыс. авиационных бомб. Об этом 2 мая сообщил в Facebook пресс-центр ГСЧС.

Пиротехники обследовали территорию площадью 15 747 га.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 51 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 125 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 2 га", – отметили в сообщении.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Сумской  областях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/364999965667899

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Украина обратилась к мировым организациям с просьбой помочь специалистами и техникой для разминирования территорий, которые заминировали российские оккупационные войска. Об этом 29 апреля сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Теги: Украина, ГСЧС, война России против Украины, разминирование, взрывы
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