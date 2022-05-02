С начала полномасштабного вторжения в Украине обезвредили около 90 тыс. снарядов – ГСЧС

Пиротехники обследовали территорию площадью 15 747 га.

"В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 51 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 125 взрывоопасных предметов, обследована территория площадью 2 га", – отметили в сообщении.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Украина обратилась к мировым организациям с просьбой помочь специалистами и техникой для разминирования территорий, которые заминировали российские оккупационные войска. Об этом 29 апреля сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.