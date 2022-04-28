В Киевской области на противотанковой мине подорвался трактор

"В селе Маковище мужчина выехал на тракторе на полевую дорогу, где наткнулся на спрятанную в земле противотанковую мину, которую оставили оккупанты. Техника получила серьезные повреждения, но водитель, к счастью, не пострадал", – отметили в сообщении.

Полиция попросила украинцев соблюдать меры безопасности на деоккупированных территориях.

"Не ходите по лесным дорогам, избегайте заброшенных сооружений, не берите вещи, которые находились в зоне боевых действий. Советуем дождаться завершения отработки деоккупированных территорий взрывотехниками и спасателями", – подчеркнули правоохранители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 27 апреля обезвредили 1245 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр ГСЧС.

Чаще всего пиротехники разминировали населенные пункты в Харьковской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ специалисты обезвредили 83,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 2 тыс. авиационных бомб.