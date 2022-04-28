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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области на противотанковой мине подорвался трактор

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Водитель трактора не пострадал
Водитель трактора не пострадал
Фото: Поліція Київської області / Facebook

В Бучанском районе Киевской области на противотанковой мине подорвался трактор. Об этом в Facebook сообщила полиция региона.

"В селе Маковище мужчина выехал на тракторе на полевую дорогу, где наткнулся на спрятанную в земле противотанковую мину, которую оставили оккупанты. Техника получила серьезные повреждения, но водитель, к счастью, не пострадал", – отметили в сообщении.

Полиция попросила украинцев соблюдать меры безопасности на деоккупированных территориях.

"Не ходите по лесным дорогам, избегайте заброшенных сооружений, не берите вещи, которые находились в зоне боевых действий. Советуем дождаться завершения отработки деоккупированных территорий взрывотехниками и спасателями", – подчеркнули правоохранители.

Война России против Украины. Главное (обновляется) 

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/357678146396508

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 27 апреля обезвредили 1245 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр ГСЧС.

Чаще всего пиротехники разминировали населенные пункты в Харьковской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ специалисты обезвредили 83,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 2 тыс. авиационных бомб.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/362330922601470

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Теги: Украина, ГСЧС, Киевская область, война России против Украины, разминирование, мины
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