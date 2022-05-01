За сутки спасатели разминировали почти 30 населенных пунктов под Киевом

Речь идет о следующих населенных пунктах:

В течение 30 апреля обезврежено 563 предмета. Всего с начала работ – 26 638 взрывоопасных единиц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.