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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина просит мир помочь с разминированием – Монастырский

С начала полномасштабного вторжения РФ спасатели обезвредили 84,8 тыс. взрывоопасных предметов
С начала полномасштабного вторжения РФ спасатели обезвредили 84,8 тыс. взрывоопасных предметов
Фото: ДСНС України / Facebook

Украина обратилась к мировым организациям с просьбой помочь специалистами и техникой для разминирования территорий, которые заминировали российские оккупационные войска. Об этом 29 апреля в эфире национального телемарафона сказал министр внутренних дел Денис Монастырский, сообщила "Украинская правда".

"Один день активных [боевыхдействий равен 30 дням разминирования. К примеру, в Киевской области бои продолжались в течение 30–35 дней. Умножаем на 30 и получаем количество дней, которые нужно работать ГСЧС, чтобы очистить эти территории", – отметил он.

По словам Монастырского, разминирование осложняется тем, что в траве взрывные устройства не видны. Их можно обнаружить только с помощью специального оборудования.

"Через несколько месяцев они опускаются из-за дождей под землю на глубину 3–5–7 см, они вообще не видны, но они еще работают. Сейчас ГСЧС, пиротехники фактически на разрыв, их не хватает. Это критично. Мы обратились к миру, договариваемся, чтобы организации, работающие по линии гуманитарного послевоенного разминирования, привезли своих специалистов к нам", – добавил глава МВД.

По информации Монастырского, через несколько недель первые команды пиротехников из-за рубежа приедут в Украину со своей техникой.

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 28 апреля обезвредили 1264 взрывоопасных предмета. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ специалисты обезвредили 84,8 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 2 тыс. авиационных бомб. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/362959102538652

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

22 апреля президент Владимир Зеленский информировал, что в Украине разминированы 184 населенных пункта, которые были освобождены от российских оккупантов.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Теги: Украина, ГСЧС, война, война России против Украины, разминирование, мины, Денис Монастырский
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