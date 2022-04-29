Украина просит мир помочь с разминированием – Монастырский

"Один день активных [боевых] действий равен 30 дням разминирования. К примеру, в Киевской области бои продолжались в течение 30–35 дней. Умножаем на 30 и получаем количество дней, которые нужно работать ГСЧС, чтобы очистить эти территории", – отметил он.

По словам Монастырского, разминирование осложняется тем, что в траве взрывные устройства не видны. Их можно обнаружить только с помощью специального оборудования.

"Через несколько месяцев они опускаются из-за дождей под землю на глубину 3–5–7 см, они вообще не видны, но они еще работают. Сейчас ГСЧС, пиротехники фактически на разрыв, их не хватает. Это критично. Мы обратились к миру, договариваемся, чтобы организации, работающие по линии гуманитарного послевоенного разминирования, привезли своих специалистов к нам", – добавил глава МВД.

По информации Монастырского, через несколько недель первые команды пиротехников из-за рубежа приедут в Украину со своей техникой.

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 28 апреля обезвредили 1264 взрывоопасных предмета. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ специалисты обезвредили 84,8 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе почти 2 тыс. авиационных бомб. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр ГСЧС.

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