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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны погибли 80 украинцев во время исполнения трудовых обязанностей – Фонд соцстраха

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Все пострадавшие будут обеспечены страховыми выплатами, отметили в ФССУ
Все пострадавшие будут обеспечены страховыми выплатами, отметили в ФССУ
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в результате боевых действий на предприятиях зафиксировано 107 случаев травмирования или смерти работников, большинство из них – групповые. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

"Во время исполнения трудовых обязанностей из-за вооруженной агрессии России пострадали 225 работников, 80 из них погибли. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Николаевской области – 53 пострадавших, 24 из которых травмированы смертельно, а также в Киеве – 41 пострадавший, 13 смертельно", – уточнили в релизе.

В фонде отметили, что каждый случай будет расследован.

"Все работники, пострадавшие во время работы в результате боевых действий, обеспечиваются страховыми выплатами и медико-социальными услугами Фондом социального страхования Украины. Кроме денежных выплат, ФССУ компенсирует для них 100% стоимости лечения всех прямых последствий случая – от необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения до операций, диагностики, протезов и эндопротезов", – сообщили в ФССУ.

Пострадавшие будут обеспечены ежемесячными страховыми выплатами, которые компенсируют им утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности.

"Также единовременные денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников", – заявили в фонде.

В число пострадавших не входят военнослужащие, полицейские, а также сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, добавили в сообщении.

Контекст:

После начала 24 февраля полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на полночь 26 апреля погибли более 2,7 тыс. мирных граждан. Об этом проинформировало управление верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН заявляют, что фактические цифры значительно выше, так как получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается.

Теги: Россия, Украина, ООН, агрессия, страхование, украинцы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, ФССУ, травмы
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