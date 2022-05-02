С начала войны погибли 80 украинцев во время исполнения трудовых обязанностей – Фонд соцстраха

Все пострадавшие будут обеспечены страховыми выплатами, отметили в ФССУ Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

"Во время исполнения трудовых обязанностей из-за вооруженной агрессии России пострадали 225 работников, 80 из них погибли. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Николаевской области – 53 пострадавших, 24 из которых травмированы смертельно, а также в Киеве – 41 пострадавший, 13 смертельно", – уточнили в релизе.

В фонде отметили, что каждый случай будет расследован.

"Все работники, пострадавшие во время работы в результате боевых действий, обеспечиваются страховыми выплатами и медико-социальными услугами Фондом социального страхования Украины. Кроме денежных выплат, ФССУ компенсирует для них 100% стоимости лечения всех прямых последствий случая – от необходимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения до операций, диагностики, протезов и эндопротезов", – сообщили в ФССУ.

Пострадавшие будут обеспечены ежемесячными страховыми выплатами, которые компенсируют им утраченный заработок в соответствии со степенью потери трудоспособности.

"Также единовременные денежные пособия и ежемесячные страховые выплаты предназначаются для членов семей погибших работников", – заявили в фонде.

В число пострадавших не входят военнослужащие, полицейские, а также сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, добавили в сообщении.