В результате вооруженной агрессии РФ погибло 219 детей, более 400 получили ранения – Офис генпрокурора

Больше всего детей пострадало в Донецкой области Фото: depositphotos.com

"По состоянию на утро 1 мая официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 404. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"В течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ Доброполья, пгт Дробышево Краматорского района и села Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей. 28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом села Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка", – проинформировали в Офисе генпрокурора.

Кроме этого, в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 1570 учебных заведений, 111 из них полностью разрушены.

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