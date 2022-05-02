В Украине около 150 тыс. активных пользователей интернетом Starlink – Минцифры

"По данным компании Apptopia, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей. Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части", – написал он.

Министр отметил, что именно с помощью Starlink операторы начали восстанавливать связь в освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.

"Есть села, где обстрелами перебили 10 км кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ в интернет. Это уникальный опыт использования Starlink, и такого еще не было в мире", – объяснил Федоров.

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