В Украине около 150 тыс. активных пользователей интернетом Starlink – Минцифры

"По данным компании Apptopia, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей. Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части", – написал он.
Министр отметил, что именно с помощью Starlink операторы начали восстанавливать связь в освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.
"Есть села, где обстрелами перебили 10 км кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ в интернет. Это уникальный опыт использования Starlink, и такого еще не было в мире", – объяснил Федоров.
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Starlink – проект системы околоземных спутников американской компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
После нападения РФ на Украину Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют мирных граждан в Украине. Просим обеспечить Украину станциями Starlink", – написал Федоров в Twitter 26 февраля. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.
По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр.
27 апреля в Украине зарегистрировали компанию Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.