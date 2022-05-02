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ОБЩЕСТВО

В Украине около 150 тыс. активных пользователей интернетом Starlink – Минцифры

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Провайдерам удается быстро восстанавливать связь
Провайдерам удается быстро восстанавливать связь
Фото: FEDOROV / Telegram

В Украине население активно использует спутниковый интернет Starlink для обеспечения связью, в том числе на пострадавших от российских оккупантов территориях. Об этом 2 мая проинформировал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"По данным компании Apptopia, ежедневно у Starlink в Украине есть около 150 тыс. активных пользователей. Сейчас терминалы Starlink работают для объектов социальной инфраструктуры – это школы, больницы, сельские советы, пожарные части", – написал он.

Министр отметил, что именно с помощью Starlink операторы начали восстанавливать связь в освобожденных населенных пунктах Киевской и Черниговской областей.

"Есть села, где обстрелами перебили 10 км кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ в интернет. Это уникальный опыт использования Starlink, и такого еще не было в мире", – объяснил Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников американской компании Илона Маска SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

После нападения РФ на Украину Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют мирных граждан в Украине. Просим обеспечить Украину станциями Starlink", – написал Федоров в Twitter 26 февраля. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр.

27 апреля в Украине зарегистрировали компанию Starlink Ukraine как представительство компании SpaceX.

Теги: интернет, война, спутник, SpaceX, обстрелы, война России против Украины, Илон Маск, школы, больницы, инфраструктура, провайдер, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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