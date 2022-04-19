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Федоров: Starlink начал работу по открытию представительства в Украине

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По словам Федорова, сейчас в Украине работают более 10 тыс. станций спутникового интернета Starlink
По словам Федорова, сейчас в Украине работают более 10 тыс. станций спутникового интернета Starlink
Фото: depositphotos.com

В Украине откроют представительство Starlink. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram 19 апреля.

По словам Федорова, сейчас в Украине работают более 10 тыс. станций спутникового интернета Starlink. Они помогают Вооруженным силам Украины "быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории", рассказал министр. 

"Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу по открытию представительства в Украине", – добавил он. 

Федоров поручил соответствующим органам провести необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот как можно быстрее. 

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

После нападения РФ на Украину Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют мирных граждан в Украине. Просим обеспечить Украину станциями Starlink", – написал Федоров в Twitter 26 февраля. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, интернет, Украина, технологии, SpaceX, Илон Маск, Михаил Федоров, Starlink
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