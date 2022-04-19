Федоров: Starlink начал работу по открытию представительства в Украине

По словам Федорова, сейчас в Украине работают более 10 тыс. станций спутникового интернета Starlink Фото: depositphotos.com

По словам Федорова, сейчас в Украине работают более 10 тыс. станций спутникового интернета Starlink. Они помогают Вооруженным силам Украины "быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории", рассказал министр.

"Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость – Starlink начал работу по открытию представительства в Украине", – добавил он.

Федоров поручил соответствующим органам провести необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот как можно быстрее.