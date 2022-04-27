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В Украине зарегистрировали представительство компании SpaceX – Starlink Ukraine

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В Украине работают уже более 10 тыс. станций спутникового интернета Starlink
В Украине работают уже более 10 тыс. станций спутникового интернета Starlink
Фото: FEDOROV / Telegram

27 апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Илона Маска SpaceX. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

"Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") как представительство компании SpaceX только что было зарегистрировано в Украине!" – написал он. 

Других деталей министр не сообщил, открытие представительства Федоров анонсировал 19 апреля. 

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

После нападения РФ на Украину Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют мирных граждан в Украине. Просим обеспечить Украину станциями Starlink", – написал Федоров в Twitter 26 февраля. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.

По состоянию на 19 апреля в Украине запустили в работу более 10 тыс. станций интернета Starlink, рассказывал Федоров. Они помогают Вооруженным силам Украины быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории, сообщал министр. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, SpaceX, Илон Маск, Михаил Федоров, Starlink
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