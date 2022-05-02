Украина будет поддерживать Молдову, хотя и ожидала лучшей реакции на запросы о поддержке в начале вторжения РФ – Кулеба

"С Молдовой надо работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что, будем откровенны, мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения", – сказал он, отвечая на вопрос о провокациях в Приднестровье.
Кулеба подчеркнул, что Молдове "не нужен еще один фронт в Приднестровье".
"Украине этот фронт не нужен, и я убежден, что Европе он тоже не нужен, потому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – добавил глава МИД.
Россия ведет войну против Украины с 2014 года. 24 февраля 2022-го она начала полномасштабное вторжение.
Молдова отказалась присоединяться к санкциям против РФ. Президент страны Майя Санду заявила, что Молдова зависима от энергоносителей из РФ и она не может оставить страну без природного газа и электричества.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил 3 апреля, что разочарован позицией Молдовы в вопросе введения санкций против России.
Также известно, что Молдова отказалась продавать Украине свои ненужные МиГ-29 и объяснила это тем, что не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.
После этого вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обвинила Молдову в том, что она слишком мало делает для Украины. Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь ответил, что ее слова относительно политики Кишинева не помогают двусторонним отношениям, а сеют раздор. Он напомнил, что Молдова принимает украинских беженцев.