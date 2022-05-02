Украина будет поддерживать Молдову, хотя и ожидала лучшей реакции на запросы о поддержке в начале вторжения РФ – Кулеба

Кулеба: Будем откровенны: мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения Фото: ЕРА

"С Молдовой надо работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что, будем откровенны, мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения", – сказал он, отвечая на вопрос о провокациях в Приднестровье.

Кулеба подчеркнул, что Молдове "не нужен еще один фронт в Приднестровье".

"Украине этот фронт не нужен, и я убежден, что Европе он тоже не нужен, потому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", – добавил глава МИД.