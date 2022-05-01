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В Молдове заявили о кибератаке со стороны пророссийских хакеров. Инцидент связывают с поддержкой Украины

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Кибератаки не оказывают прямого влияния на работу сайтов, отметили в СИБ
Кибератаки не оказывают прямого влияния на работу сайтов, отметили в СИБ
Фото: ЕРА

Сайты ряда государственных учреждений Молдовы подверглись кибератаке из-за пределов страны. Об этом 1 мая проинформировала Служба информации и безопасности (СИБ).

"1 мая примерно с 14.00 ряд веб-страниц, принадлежащих государственным органам, подверглись DDoS-атакам (Distributed Denial of Service). Они нацелены на веб-страницы, передавая большое количество запросов на подключение или большой объем данных, перегружая ресурсы обработки оборудования и делая веб-страницы недоступными. Атаки осуществляются из-за пределов Республики Молдова", – сказано в сообщении.

В службе отметили, что "кибератака приписывается пророссийской группировке KILLNET, которая действует по принципам хактивизма и специализируется на проведении DDoS-атак на страны, которые они считают сторонниками Украины".

"Данные атаки не оказывают прямого влияния на функционирование государственных информационных ресурсов или систем", – заявили в СИБ.

В службе подчеркнули, что указанная группа пророссийских хакеров уже атаковала сайты государственных организаций в Румынии и органов Европейского союза.

Контекст:

Инцидент произошел на фоне провокаций в непризнанной "Приднестровской молдавской республике", где находится контингент российских военных.

По данным украинской военной разведки, спецслужбы РФ пытаются втянуть Приднестровье в войну России против Украины.

Теги: Россия, Румыния, Молдова, хакеры, безопасность, сайты, кибератака
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