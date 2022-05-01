В Молдове заявили о кибератаке со стороны пророссийских хакеров. Инцидент связывают с поддержкой Украины

"1 мая примерно с 14.00 ряд веб-страниц, принадлежащих государственным органам, подверглись DDoS-атакам (Distributed Denial of Service). Они нацелены на веб-страницы, передавая большое количество запросов на подключение или большой объем данных, перегружая ресурсы обработки оборудования и делая веб-страницы недоступными. Атаки осуществляются из-за пределов Республики Молдова", – сказано в сообщении.
В службе отметили, что "кибератака приписывается пророссийской группировке KILLNET, которая действует по принципам хактивизма и специализируется на проведении DDoS-атак на страны, которые они считают сторонниками Украины".
"Данные атаки не оказывают прямого влияния на функционирование государственных информационных ресурсов или систем", – заявили в СИБ.
В службе подчеркнули, что указанная группа пророссийских хакеров уже атаковала сайты государственных организаций в Румынии и органов Европейского союза.
Инцидент произошел на фоне провокаций в непризнанной "Приднестровской молдавской республике", где находится контингент российских военных.
По данным украинской военной разведки, спецслужбы РФ пытаются втянуть Приднестровье в войну России против Украины.