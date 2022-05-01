Россияне, вероятно, уже задействовали всю имеющуюся мощь кибератак по Украине – Госспецсвязи

Как отмечает ведомство, Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров. Однако, вероятно, их потенциал уже достиг своего максимума.

Россияне уже показали все доступные инструменты и технологии. Благодаря санкциям, российские хакеры не смогут развиваться так, как они развивались раньше, утверждает Госспецсвязи.

"Наша общая задача – не допустить усиления российских кибертеррористов. Чтобы достичь этого, необходимо сотрудничество между государствами и государственными органами, повышение осведомленности бизнеса и граждан об угрозах, ограничениях ресурсов и технологий, доступных террористическому государству. Только благодаря санкциям можно обеспечить безопасность – насколько это возможно в киберпространстве – для всех развитых демократий", – отметил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора.

Тем не менее российские хакеры все еще – серьезная угроза всему миру. Ведомство подчеркивает, что они обладают высокой квалификацией и мотивацией для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны. Однако сейчас они столкнулись с ограничениями ресурсов – материальными и технологическими.

Война России против Украины. Главное (обновляется)