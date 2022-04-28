Федоров: Мы сломали более 80 баз данных, которые являются критическими для РФ

Федоров: Очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Победы в этом направлении уже ощутимы. Сломано более 80 баз данных, которые являются критическими для РФ, это базы данных граждан, бизнеса, достаточно сенситивные данные. Цифровая блокада сделала, например, так, что сегодня "ВКонтакте" не могут даже серверы себе купить. Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций. Но главная победа будет тогда, когда их войска покинут нашу территорию", – подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о возможной координации сил Минцифры с крупнейшей хакерской группировкой Anonymous, Федоров сказал, что они действуют синхронизировано.

"Очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине. Часто это непубличные организации, они скрывают свое реальное лицо и редко хотят коммуницировать с кем-то. Но скажу, что происходит более или менее синхронизированная деятельность со всеми ключевыми группами", – отметил Федоров.

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