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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Федоров: Мы сломали более 80 баз данных, которые являются критическими для РФ

Федоров: Очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине
Федоров: Очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Украинские киберспециалисты и хакеры взломали более 80 критически важных для России баз данных. Об этом в опубликованном 27 апреля интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Победы в этом направлении уже ощутимы. Сломано более 80 баз данных, которые являются критическими для РФ, это базы данных граждан, бизнеса, достаточно сенситивные данные. Цифровая блокада сделала, например, так, что сегодня "ВКонтакте" не могут даже серверы себе купить. Их сфера кибербезопасности очень пострадала из-за санкций. Но главная победа будет тогда, когда их войска покинут нашу территорию", – подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о возможной координации сил Минцифры с крупнейшей хакерской группировкой Anonymous, Федоров сказал, что они действуют синхронизировано.

"Очень много хакерских групп по всему миру сегодня задействовано для того, чтобы помочь Украине. Часто это непубличные организации, они скрывают свое реальное лицо и редко хотят коммуницировать с кем-то. Но скажу, что происходит более или менее синхронизированная деятельность со всеми ключевыми группами", – отметил Федоров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

25 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси

26 февраля Федоров сообщил о создании украинской IT-армии. Хакеры 27 февраля взломали и обнародовали базу контактов российских чиновников и знаменитостей.

2 марта Федоров заявил, что впервые в мировой истории начинается кибервойна. "Кибервойна открытая и масштабная, с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только "белых") и всего патриотического ІТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%! И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", – заявил глава Минцифры.

Теги: Россия, Украина, хакеры, санкции, Anonymous, кибервойна, война России против Украины, кибербезопасность, Михаил Федоров, Минцифры
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